Сафиуллин опустился на 37-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 8-й

Россиянин Роман Сафиуллин опустился на 37-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 25 июня
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 857.
3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 820.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 738.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 609.
6 (6). Тейлор Фритц (США) — 573.
7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318...
37 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 78.
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.