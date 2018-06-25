Сафиуллин опустился на 37-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 8-й

Россиянин Роман Сафиуллин опустился на 37-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 25 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 857.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 820.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 738.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 609.

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 573.

7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318...

37 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 78.