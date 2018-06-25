Чорич: сам факт матча с Федерером был чем-то особенным, не говоря уже о победе

Хорват Борна Чорич поделился эмоциями после победы над швейцарцем Роджером Федерером в финале турнира ATP 500 в Галле со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

«Я очень удивлён. Даже не мечтал о такой победе. Обыграть Федерера — это просто невероятно. Я смотрел его матчи по телевизору вместе с мамой, папой и сестрой, когда был младше. Просто сыграть с ним в финале уже было чем-то особенным, не говоря уже о том, чтобы победить его.



На протяжении всей недели я очень хорошо подавал и уверенно чувствовал себя в своих геймах. Это помогало мне испытывать меньше давления по ходу матчей», — приводит слова Чорича официальный сайт ATP.