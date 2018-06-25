Квитова поднялась на 2-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 9-ю

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн

Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.