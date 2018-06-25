Квитова поднялась на 2-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 9-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 июня чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, россиянка Дарья Касаткина — на девятую. Лидирует румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA. 25 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5285.
2 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3502.
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 3370.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3050.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 2731.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 2663.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2308.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 2242.
9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2130.
10 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2092.
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19 (18). Мария Шарапова (Россия) — 1247...
58 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 610...
67 (67). Анна Блинкова (Россия) — 540…
85 (84). Елена Веснина (Россия) — 437...
96 (94). Екатерина Макарова (Россия) — 387.