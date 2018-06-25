Моресмо: если бы не Маррей, я бы не стала капитаном сборной Франции

Бывшая первая ракетка мира, экс-капитан сборной Франции в Кубке Федерации Амели Моресмо после назначения на пост капитана сборной Франции в Кубке Дэвиса поблагодарила своего бывшего подопечного британца Энди Маррея. Они работали вместе на протяжении двух лет до мая 2016 года.

«Энди был уверен во мне, когда остальные считали, что это заблуждение. Я и сейчас думаю об Энди, потому что без него меня бы на этом посту не было. Я горжусь тем, что в меня поверили. Впереди меня ждёт новое испытание», — приводит слова Моресмо официальный сайт тура.

Моресмо в 2006 году стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона. Она возглавляла рейтинг WTA на протяжении 39 недель. За свою карьеру Амели выиграла 25 турниров WTA в одиночном разряде.