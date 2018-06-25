Бондаренко: я отлично подавала и на приёме действовала очень хорошо

Украинка Катерина Бондаренко прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне в первом круге турнира в Истбурне со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

«В начале матча было много долгих розыгрышей, и в концовке первой партии я стала ощущать скованность, потому что уже провела два поединка здесь. Я хорошо начала второй сет и всю партию провела ровно. Третий сет получился очень сложным, он был полон взлётов и падений. Здорово, что я смогла взять гейм при счёте 5:4. Думаю, я отлично подавала и на приёме действовала очень хорошо. Я старалась играть стабильно. Это мне помогло», — цитирует Бондаренко официальный сайт тура.