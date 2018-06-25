Кирьос оштрафован на $17,5 тыс. за непристойный жест в матче с Чиличем

Австралийский теннисист Ник Кирьос, проигравший в полуфинале турнира в Лондоне представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), по итогам встречи был оштрафован на $17,5 тыс. за недостойное поведение, сообщает AFP. Уроженец Канберры продемонстрировал непристойный жест при помощи бутылки с водой, и это попало в трансляцию.

Ранее Ник оказался в центре внимания в матче с британцем Кайлом Эдмундом. Телекомпании BBC пришлось извиняться перед телезрителями за нецензурные высказывания Кирьоса, которые всё время попадали в эфир.

После матча Ник сказал, что ему «всё равно».