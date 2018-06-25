Кубот: я особенно доволен нашей игрой в финале с братьями Зверевыми

Поляк Лукаш Кубот поделился впечатлениями от победы на турнире в Галле (Германия) в парном разряде. В финале он в дуэте с представителем Бразилии Марсело Мело обыграл братьев Александра и Мишу Зверевых — 7:6 (7:1), 6:4.

«Я очень рад победе. Это третий финал турнира в Галле для меня и второй — в паре с Марсело. У меня прекрасные воспоминания об этих соревнованиях. Я доволен нашей игрой, особенно в финале с братьями Зверевыми.

Всегда приятно возвращаться туда, где ранее побеждал. Мы упорно работали на этой неделе, не только на корте, но и за его пределами", — цитирует Кубота официальный сайт тура.