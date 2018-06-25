Мело: нервничал перед игрой с Сашей Зверевым, он один из моих лучших друзей

Бразилец Марсело Мело поделился впечатлениями от победы на турнире в Галле (Германия) в парном разряде. В финале он в дуэте с представителем Польши Лукашем Куботом обыграл братьев Александра и Мишу Зверевых — 7:6 (7:1), 6:4.

«Мы очень рады, что смогли защитить титул в Галле. В первом сете соперники вели с брейком, нам было нелегко. Я немного нервничал перед игрой с Сашей, потому что все знают, что он один из моих лучших друзей», — цитирует Мело официальный сайт тура.

Для Лукаша и Марсело это второй титул в нынешнем сезоне.