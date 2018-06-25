Надаль и Шарапова примут участие в выставочном турнире Aspall Tennis Classic

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, а также россиянка Мария Шарапова и болгарин Григор Димитров в преддверии Уимблдона примут участие в выставочном турнире Aspall Tennis Classic в Хёрлингеме, сообщил журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Уроженец Манакора 27 июня проведёт матч с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, а 29 июня встретится с французом Люкой Пуи.

Соперницы Шараповой, которая выйдет на корт 26 и 27 июня, пока не определены. Пуи 26 июня также встретится со своим соотечественником Ришаром Гаске. Полное расписание станет известно позже.

Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля.