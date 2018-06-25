Неделько проиграл Травалье в первом раунде квалификации Уимблдона

Российский теннисист Иван Неделько не сумел пробиться во второй раунд квалификации третьего турнира «Большого шлема» 2018 года — Уимблдона. На старте отборочных соревнований он в двух партиях потерпел поражение от представителя Италии Стефано Травальи (25) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

За выход в финальный раунд квалификации Травалья поспорит с представителем Германии Матсом Мораингом.

Матчи основной сетки Уимблдона-2018 стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

Неделько и Ватутин узнали соперников в квалификации Уимблдона