Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Неделько проиграл Травалье в первом раунде квалификации Уимблдона

Неделько проиграл Травалье в первом раунде квалификации Уимблдона
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российский теннисист Иван Неделько не сумел пробиться во второй раунд квалификации третьего турнира «Большого шлема» 2018 года — Уимблдона. На старте отборочных соревнований он в двух партиях потерпел поражение от представителя Италии Стефано Травальи (25) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

За выход в финальный раунд квалификации Травалья поспорит с представителем Германии Матсом Мораингом.

Матчи основной сетки Уимблдона-2018 стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

Неделько и Ватутин узнали соперников в квалификации Уимблдона
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент