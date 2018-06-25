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Канепи победила Нару и сыграет с Остапенко на турнире в Истбурне

Канепи победила Нару и сыграет с Остапенко на турнире в Истбурне
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Японии Куруми Нару (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Кайя 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Канепи поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под пятым номером.

Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 13:10 МСК
Кайя
Канепи
Куруми
Нара
6:2 6:4
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