Канепи победила Нару и сыграет с Остапенко на турнире в Истбурне

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Японии Куруми Нару (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Кайя 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Канепи поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под пятым номером.