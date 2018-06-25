Соболенко в трёх сетах победила Викери на старте турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу США Сачию Викери (LL) со счётом 4:6, 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Арина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Истбурне Соболенко поспорит с немкой Юлией Гёргес, посеянной под шестым номером.