Макарова проиграла Цибулковой в первом круге турнира в Истбурне

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания). На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Олимпийская чемпионка 2016 года 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Доминики 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Истбурне Цибулкова поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под четвёртым номером.