Донской уступил Беранкису в первом круге турнира в Анталье

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира в Анталье (Турция), в трёх партиях проиграв представителю Литвы Ричардасу Беранкису со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Евгений 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Беранкис поспорит с французом Адрианом Маннарино, посеянным под первым номером.

Анталья. Мужчины. Первый круг

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:4.

Юити Сугита (Япония, 7) — Гидо Пелья (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:4.