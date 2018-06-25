Вихлянцева в двух партиях проиграла Се Шувэй на турнире в Истбурне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Наталья 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Се Шувэй 1 эйс и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Истбурне Се Шувэй поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, посеянной под 10-м номером.

Истбурн. Женщины. Первый круг

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Пэн Шуай (Китай) — 5:7, 6:1, 6:1.