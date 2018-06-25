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Вихлянцева в двух партиях проиграла Се Шувэй на турнире в Истбурне

Вихлянцева в двух партиях проиграла Се Шувэй на турнире в Истбурне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Наталья 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Се Шувэй 1 эйс и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Истбурне Се Шувэй поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, посеянной под 10-м номером.

Истбурн. Женщины. Первый круг
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Пэн Шуай (Китай) — 5:7, 6:1, 6:1.

Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 14:50 МСК
Се
Шувэй
Наталья
Вихлянцева
7:6 6:2
Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 14:35 МСК
Пэн
Шуай
Михаэла
Бузэрнеску
7:5 2:6 1:6
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