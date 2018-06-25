15 эйсов не спасли Мюллера от поражения в матче с Миллманом в Истбурне

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер не сумел пробиться во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях уступив австралийцу Джону Миллману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Жиль 15 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Джона 9 эйсов, 2 двойные ошибки 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Миллман поспорит с победителем матча Жиль Симон (Франция) — Леонардо Майер (Аргентина, 5).

Истбурн. Мужчины. Первый круг

Джей Кларк (Великобритания, LL) — Райан Харрисон (США) — 6:4, 6:1.