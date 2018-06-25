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Возняцки в третий раз победила Джорджи на траве и вышла в 1/8 финала в Истбурне

Возняцки в третий раз победила Джорджи на траве и вышла в 1/8 финала в Истбурне
Теннис / WTA

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, получившая первый номер посева на турнире категории WTA Premier в Истбурне (Великобритания), выиграла свой стартовый матч у итальянки Камилы Джорджи со счётом 6:2, 6:3. По личным встречам Каролина повела со счётом 3-2. Интересно, что все три поединка, в которых она побеждала Камилу, состоялись на траве, а Джорджи дважды выиграла на харде.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Возняцки выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Джорджи 2 подачи навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующая соперница Каролины определится в матче между британкой Йоханной Контой (13) и сербкой Александрой Крунич.

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 18:00 МСК
Каролина
Возняцки
Камила
Джорджи
6:2 6:3
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