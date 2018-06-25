Маррей в двух сетах обыграл Вавринку в первом круге турнира в Истбурне

Британец Энди Маррей (WC) в центральном матче первого круга турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания) обыграл швейцарца Стэна Вавринку (WC) со счётом 6:1, 6:3. Отметим, сейчас оба теннисиста не входят в топ-100 — Маррей находится в середине второй сотни, а Вавринка — в начале третьей.



Матч продлился 1 час 17 минут. На счету Маррея 2 подачи навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Вавринка выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и упустил все 4 заработанных брейк-пойнта. Одну из двойных Стэн сделал на втором матчболе соперника.



Во втором раунде Энди сыграет с соотечественником – первой ракеткой Великобритании Кайлом Эдмундом (2).