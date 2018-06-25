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Лайович и Гарсия-Лопес вышли во второй круг на турнире в Анталье

Лайович и Гарсия-Лопес вышли во второй круг на турнире в Анталье
Теннис / ATP

Серб Душан Лайович (8) вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв словака Филипа Горански (Q) со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 59 минут. Лайович выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Горански 1 подача навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Лайович поспорит с грузином Николозом Басилашвили.

Анталья. Мужчины. Первый круг
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Таро Дэниэл (Япония, Q) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.

Анталья 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Душан
Лайович
Филип
Горански
6:3 6:3
Анталья 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Гильермо
Гарсия-Лопес
Таро
Дэниэл
6:4 6:7 6:4
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