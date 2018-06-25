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Багдатис проиграл Кавчичу в Анталье, несмотря на 16 эйсов

Багдатис проиграл Кавчичу в Анталье, несмотря на 16 эйсов
Теннис / ATP

Словенец Блаж Кавчич (Q) стал участником второго раунда турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв киприота Маркоса Багдатиса в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Кавчич 6 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Багдатиса 16 эйсов, 3 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов. 4 из этих брейк-пойнтов Маркос заработал, когда соперник подавал на матч.

Следующим соперником Кавчича будет француз Гаэль Монфис (4, WC).

Анталья. Мужчины. Первый круг
Иржи Веселы (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:5).

Анталья 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Блаж
Кавчич
Маркос
Багдатис
7:6 6:3
Анталья 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 17:00 МСК
Иржи
Веселы
Джордан
Томпсон
6:4 7:6
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