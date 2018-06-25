Багдатис проиграл Кавчичу в Анталье, несмотря на 16 эйсов

Словенец Блаж Кавчич (Q) стал участником второго раунда турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв киприота Маркоса Багдатиса в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.



Теннисисты провели на корте полтора часа. Кавчич 6 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Багдатиса 16 эйсов, 3 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов. 4 из этих брейк-пойнтов Маркос заработал, когда соперник подавал на матч.



Следующим соперником Кавчича будет француз Гаэль Монфис (4, WC).



Анталья. Мужчины. Первый круг

Иржи Веселы (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:5).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.