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Касаткина сыграет с Ван Эйтванк в своём первом матче в Истбурне

Касаткина сыграет с Ван Эйтванк в своём первом матче в Истбурне
Теннис / WTA

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк пробилась во второй круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), одержав волевую победу над австралийкой Самантой Стосур (WC) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3. При этом в первой партии Элисон вела со счётом 5:1, то есть проиграла шесть геймов подряд.

Поединок продолжался 2 часа 40 минут. Ван Эйтванк 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стосур 4 эйса и 5 двойных. Она также реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Во втором раунде Элисон сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (7).

Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 18:30 МСК
Саманта
Стосур
Элисон
Ван Эйтванк
7:5 6:7 3:6
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