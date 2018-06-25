Касаткина сыграет с Ван Эйтванк в своём первом матче в Истбурне

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк пробилась во второй круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), одержав волевую победу над австралийкой Самантой Стосур (WC) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3. При этом в первой партии Элисон вела со счётом 5:1, то есть проиграла шесть геймов подряд.



Поединок продолжался 2 часа 40 минут. Ван Эйтванк 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стосур 4 эйса и 5 двойных. Она также реализовала 4 брейк-пойнта из 10.



Во втором раунде Элисон сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (7).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.