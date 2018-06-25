Матч Южного и Хасе в Анталье перенесён на 26 июня из-за темноты

Поединок россиянина Михаила Южного (Q) с голландцем Робином Хасе (5) в первом круге турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция) был перенесён на вторник, 26 июня, из-за темноты — на кортах нет искусственного освещения. Счёт на момент остановки матча — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). Вторую партию взял Михаил.



Теннисисты успели провести на корте 1 час 53 минуты. Южный 5 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Хасе 17 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Двойных у Робина не было.