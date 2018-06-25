Чилич: всегда можно проиграть сопернику, у которого будет лучший день в жизни

Хорват Марин Чилич вспомнил о финале турнира в Лондоне в 2017 году, когда он с матчбола проиграл испанцу Фелисьяно Лопесу — на этот раз он отыграл матчбол, прежде чем победил серба Новака Джоковича. Также он поделился ожиданиями от Уимблдона, где является действующим финалистом.



«Очень рад. По сравнению с прошлогодним финалом всё сложилось наоборот. Сценарий получился похожим, но в этот раз я отыгрался с матчбола и радовался в конце поединка.



Буду ли среди фаворитов на Уимблдоне? Не знаю. Я не одержим подобными мыслями. Чувствую, что играю хорошо, и понимаю, что сейчас мне нужно пару дней отдохнуть, а потом продолжать тренироваться и делать всё от меня зависящее. Всегда можно попасть на соперника, у которого будет лучший день в жизни, и проиграть, даже если показываешь отличный теннис», — приводит слова Чилича Tennis World USA.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.