Лопес побьёт рекорд Федерера на Уимблдоне–2018

Испанец Фелисьяно Лопес на Уимблдоне–2018 побьёт рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству выступлений на турнирах «Большого шлема» подряд. Федерер прервал серию на 65 турнирах, снявшись с «Ролан Гаррос»—2016. Для Лопеса 65-м «мэйджором» подряд стал «Ролан Гаррос» этого года. Соответственно, Уимблдон будет для него 66-м турниром «Большого шлема» кряду.



Третье место среди действующих игроков занимает ещё один испанец, Фернандо Вердаско, сыгравший уже на 60 «Шлемах» подряд. Чех Томаш Бердых, который не выступит на Уимблдоне, принял участие в 53 «мэйджорах» без перерыва. Серб Новак Джокович играл на 52 «Шлемах» кряду, так же как и итальянец Андреас Сеппи. Серии Вердаско и Сеппи продолжаются.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.