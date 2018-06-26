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Кр. Плишкова неожиданно проиграла Дарт на старте турнира в Истбурне

Кр. Плишкова неожиданно проиграла Дарт на старте турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Британка Хэрриет Дарт (WC) неожиданно нанесла поражение чешке Кристине Плишковой (Q) в первом круге турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания) — 7:5, 3:6, 6:3. Для 21-летней Хэрриет это первая победа на уровне WTA в карьере.

Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Дарт два раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету Плишковой 15 эйсов, 8 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Следующей соперницей Дарт станет латвийка Анастасия Севастова (11).

Истбурн (ж) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 21:15 МСК
Кристина
Плишкова
Хэрриет
Дарт
5:7 6:3 3:6
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Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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