Джокович: состав в Лондоне сильнее, чем в Галле, и я хочу вернуться сюда

Серб Новак Джокович, проигравший в финале турнира ATP 500 в Лондоне хорвату Марину Чиличу, рассказал о своём отношении к этому соревнованию.



«Я очень хочу вернуться на турнир в Лондоне в следующем году и, надеюсь, в послеследующем тоже. Люди любят этот турнир, и многие топ-игроки традиционно выступают именно здесь. Это самое большое соревнование на траве после Уимблдона — Галле стоит рядом, но состав в Лондоне всегда сильнее. Это отличный турнир. Состав здесь практически как на „Мастерсах“, и это самая хорошая подготовка к Уимблдону, какая только может быть.



Рад, что я смог снова сыграть здесь и выйти в финал. Надеюсь, я здорово выступлю и на Уимблдоне», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.