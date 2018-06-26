Звонарёва сыграет с Ходзуми, Калинская — с Лисицки в квалификации Уимблдона

Состоялась жеребьёвка квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. Матчи первого раунда отбора пройдут 26 июня. Поединки основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля.
Уимблдон. Квалификация. Женщины. Первый раунд. Матчи с участием россиянок
Вера Звонарёва (Россия) — Эри Ходзуми (Япония).
Анна Калинская (Россия) — Сабина Лисицки (Германия).
Евгения Родина (Россия, 9) — Лю Фанчжу (Китай).
Валентина Ивахненко (Россия) — Ирина Хромачёва (Россия).
Софья Жук (Россия) — Валентини Грамматикопулу (Греция).
Виталия Дьяченко (Россия, 21) — Саманта Маррей (Великобритания).
Вероника Кудерметова (Россия) — Хань Синьюнь (Китай, 14).
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.