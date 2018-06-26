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Организаторы Уимблдона не будут переносить мужской финал из-за финала ЧМ-2018

Организаторы Уимблдона не будут переносить мужской финал из-за финала ЧМ-2018
Теннис / Уимблдон 2018

Организаторы Уимблдона приняли решение не переносить мужской одиночный финал турнира из-за того, что он может совпасть по времени с финалом чемпионата мира по футболу в России. Традиционно в Англии рейтинги просмотров матчей ЧМ, особенно решающих, выше, чем матчей Уимблдона, включая мужской финал. Об этом рассказал директор Уимблдона Ричард Льюис.

«Мы обсуждали эту тему не больше 25 секунд. Просто сказали друг другу: „Наш финал начинается в два часа дня, так что будем придерживаться этого. Это наша традиция, давайте не менять её“. Если поступить иначе, то можно начать думать, из-за чего ещё сдвинуть финал или другой матч. Может быть, из-за лёгкой атлетики или ещё по какой-либо причине? К тому же есть вероятность, что к четырём часам дня финал уже закончится», — сказал Льюис в интервью Times.

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