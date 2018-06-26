Кар. Плишкова: Павлюченкова сыграла лучше, чем в наших предыдущих встречах

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Истбурне со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

«Очень сложно начинать защиту титула, но я рада, что провела на корте три сета и выиграла. У меня остались отличные воспоминания о выступлении здесь в минувшие два сезона, так как я дошла до финала и победила в прошлом году. Этот турнир мне очень нравится. По ходу матча я адаптировалась к условиям. Надеюсь, в следующей встрече я сыграю немного лучше.

Не думаю, что я играла плохо. Просто соперница сыграла лучше, чем в наших предыдущих встречах. Теперь ключевое значение имеет уверенность. Я хорошо работаю на тренировках и чувствую себя гораздо лучше, чем на грунте в Париже. Так почему бы мне не играть хорошо?

Матч мог закончиться по-другому, если бы я удержала свою подачу на старте второго сета. Но в целом я неплохо подавала. Иногда у меня возникали трудности в концовках геймов. Много раз я вела 30:0 или вроде того, но не могла легко взять гейм. Самое важное, что мне удалось победить. Я знаю, что с каждым матчем могу играть всё лучше

Я выиграла лишь свой первый матч на траве, поэтому пока сложно рассуждать об Уимблдоне. Я хочу провести здесь как можно больше поединков, чтобы получить заряд уверенности и игровую практику на траве. В Бирмингеме мне досталась сложная сетка, и я проиграла. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.