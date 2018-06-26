Надаль: я и Федерер получаем удовольствие от тенниса, поэтому играем так долго

Испанец Рафаэль Надаль поделился своей точкой зрения по поводу того, благодаря чему он и швейцарец Роджер Федерер так долго выступают в туре.



«Времена несколько изменились. Люди в целом работают дольше, чем раньше, а кто-то из теннисистов очень любит свой вид спорта и получает удовольствие от этой работы. Поэтому наши с Федерером карьеры и длятся долго.



Конечно, то, что мы с Роджером выиграли последние шесть турниров „Большого шлема“, удивило меня. Перед сезоном-2017 я два года не побеждал на „Шлемах“, а он не выигрывал их с 2012 года. Когда проходит столько времени без подобных побед, уже не знаешь, удастся ли снова подняться на вершину», — сказал Надаль в интервью Marca.