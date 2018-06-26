А. Радваньска: в матче с Бабош я удивила саму себя

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями от победы над венгеркой Тимей Бабош в первом круге турнира в Истбурне со счётом 6:3, 6:1.

«Думаю, всё у меня сегодня получалось отлично. Первая игра всегда получается непростой, особенно после пары недель, проведённых дома. Думаю, я удивила саму себя, особенно подачей. Я прекрасно себя чувствовала на корте и никаких трудностей не испытывала. Тимя выполняет мощные удары, и поначалу мне было нелегко на приёме, но после первого брейка я заиграла увереннее.

Игровой ритм — это то, что тебе нужно всегда. Но сегодня я действовала так, будто не пропускала грунтовый сезон, не сыграв ни одного матча за два месяца.

В Польше нет травяных кортов, так что на подготовку у меня была лишь пара дней здесь. Вот и всё. Этот турнир помогает хорошо подготовиться к Уимблдону. Здесь всегда сильный состав участниц, так что приходится нелегко. Иногда тебе в первом круге попадается очень сильная соперница, и ты сразу же вылетаешь. Я рада, что продемонстрировала хороший теннис. Я ощущаю свежесть, так как хорошо отдохнула дома и восстановилась", — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.