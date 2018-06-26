26 июня на турнире в Истбурне (Великобритания) состоится матч второго круга, в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова и представительница Бельгии Элисе Мертенс, посеянная под девятым номером. Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Мертенс в Истбурне.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне поспорит либо с немкой Юлией Гёргес (6), либо с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
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