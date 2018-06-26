Маррей: ближе к концу матча с Вавринкой я стал немного нервничать

Британец Энди Маррей прокомментировал победу в матче первого круга турнира в Истбурне над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 6:1, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи со своим соотечественником Кайлом Эдмундом.

«Я очень рад победе. Думаю, в первом сете я играл отлично. Во второй партии временами я действовал нестабильно. Ближе к концу матча я стал немного нервничать. Конечно, когда так много пропускаешь, то завершить в свою пользу матч с таким соперником, как Стэн, нелегко. Мы провели немало замечательных поединков с ним. Мне всегда было непросто. Поэтому я так рад победе сейчас.

Я брал пример с дель Потро, который вернулся в тур после многочисленных травм. Когда долго не выступаешь, то в первом раунде можешь получить столь сильного соперника, как Вавринка. Но нужно принять это и стараться сыграть как можно лучше. Я не знал, смогу ли победить сегодня, но в любом случае был рад встрече с топ-игроком.

Что касается матча с Эдмундом, то Кайл выступает просто невероятно. Не только в этом году. Концовку прошлого сезона он также провёл великолепно. Он прекрасный теннисист, который всё время прибавляет. Я ожидаю сложный поединок и постараюсь выложиться по полной", — цитирует Маррея официальный сайт тура.