Эдмунд: Маррей выглядит отлично, как всегда

Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на турнире в Истбурне (Великобритания) под вторым номером, поделился ожиданиями от противостояния со своим соотечественником бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем. На старте соревнований Маррей обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:1, 6:3.

«Думаю, Энди достаточно неплохо выступил в Лондоне. Он выглядит отлично, как всегда. Я ожидаю непростой матч», — приводит слова Эдмунда официальный сайт ATP-тура.

Эдмунд является первой ракеткой Великобритании.