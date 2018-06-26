Сугита: будучи действующим чемпионом, я ощущаю большое давление

Японский теннисист Юити Сугита поделился впечатлениями от победы над представителем Аргентины Гидо Пельей в первом круге турнира в Анталье со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

«Будучи действующим чемпионом, я ощущаю большое давление. Я хочу защитить заработанные очки и титул, но, проиграв второй сет, я просто хотел насладиться турниром, так как у меня о нём остались прекрасные воспоминания. Я очень рад, что в итоге сумел вырвать победу», — приводит слова Сугиты официальный сайт тура.

Во втором круге Сугита сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.