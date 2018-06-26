Федерер, Бенчич, А. Зверев и Кербер сыграют в Кубке Хопмана—2019

Действующие победители Кубка Хопмана швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич подтвердили своё участие в турнире, который пройдёт в 2019 году. В Перте также сыграют финалисты минувшего розыгрыша турнира — представители Германии Александр Зверев и Анжелика Кербер, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале Федерер и Бенчич обыграли Зверева и Кербер со счётом 2-1. В одиночных матчах Федерер победил Зверева, а Кербер — Бенчич. Судьба противостояния решалась в миксте, и сильнее оказались швейцарцы —

4:3 (5:3), 4:2.