Федерер, Бенчич, А. Зверев и Кербер сыграют в Кубке Хопмана—2019

Действующие победители Кубка Хопмана швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич подтвердили своё участие в турнире, который пройдёт в 2019 году. В Перте также сыграют финалисты минувшего розыгрыша турнира — представители Германии Александр Зверев и Анжелика Кербер, сообщает официальный сайт соревнований.
В финале Федерер и Бенчич обыграли Зверева и Кербер со счётом 2-1. В одиночных матчах Федерер победил Зверева, а Кербер — Бенчич. Судьба противостояния решалась в миксте, и сильнее оказались швейцарцы —
4:3 (5:3), 4:2.
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.