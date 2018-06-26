Маррей: через какое-то время я вновь буду готов дать бой топ-теннисистам

Британец Энди Маррей прокомментировал победу в матче первого круга турнира в Истбурне над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 6:1, 6:3. Во втором круге она сразится со своим соотечественником Кайлом Эдмундом.

«Учитывая количество проведённых тренировок и то, как я играл в последних матчах, я полагаю, что ещё могу противостоять сильнейшим игрокам. Может быть, это случится не на этой или следующей неделе, но через какое-то время я вновь буду готов дать бой топ-теннисистам.

Я неплохо сыграл с Кирьосом в Лондоне. В целом я ожидал, что мне придётся тяжелее, но пока я сыграл лишь два матча.

Поединок с Вавринкой стал отличной проверкой для меня. Конечно, у него тоже были травмы, но он остаётся топ-игроком. Возможность провести матч с Кайлом Эдмундом — это также позитивный момент. Надеюсь, я смогу сыграть хорошо и победить.

Когда ты выступал на топ-уровне, то затем очень сложно смириться со своим новым положением. Это проблема для профессиональных спортсменов. У тебя остаются прежние ожидания. Я рад победе в первом круге, но теперь хочу большего", — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Маррей: ближе к концу матча с Вавринкой я стал немного нервничать