Возняцки: Серена заслуживает места в посеве на Уимблдоне

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки выразила уверенность в том, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс должна быть включена в список сеяных на Уимблдоне. Уроженка Сагинау вернулась в тур после рождения дочери. В рейтинге WTA Уильямс-младшая располагается на 183-й позиции.

«Серена — величайшая теннисистка в истории. Она выиграла так много турниров „Большого шлема“ и многие годы была первой ракеткой мира. Она заслуживает места в посеве», — приводит слова Возняцки Daily Mail.

Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля.