Коккинакис: победа над Аревало не была красивой. Она была ужасной

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис прокомментировал свою победу над представителем Сальвадора Марсело Аревало в первом раунде квалификации Уимблдона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

«Эта победа не была красивой. Она была ужасной. Ещё пару дней назад я не был уверен в том, что смогу сыграть. Я повредил мышцу. Сегодня я старался проводить розыгрыш за розыгрышем и надеялся, что мой организм выдержит нагрузку. Рад, что всё же вырвал победу», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт Уимблдона.