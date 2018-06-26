Коккинакис: победа над Аревало не была красивой. Она была ужасной

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис прокомментировал свою победу над представителем Сальвадора Марсело Аревало в первом раунде квалификации Уимблдона со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
«Эта победа не была красивой. Она была ужасной. Ещё пару дней назад я не был уверен в том, что смогу сыграть. Я повредил мышцу. Сегодня я старался проводить розыгрыш за розыгрышем и надеялся, что мой организм выдержит нагрузку. Рад, что всё же вырвал победу», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт Уимблдона.
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