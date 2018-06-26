Се Шувэй вышла в третий круг в Истбурне на отказе Рыбариковой

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания). Её соперница по поединку второго раунда — словачка Магдалена Рыбарикова, посеянная на турнире под 10-м номером, отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 1:6. Теннисистки провели на корте 28 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне Се Шувэй поспорит с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция) — Эшли Барти (Австралия, 8). Турнир завершится 30 июня.