Кукушкин легко обыграл де Минора и вышел во второй круг турнира в Истбурне

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не испытал проблем в матче первого круга травяных соревнований в Истбурне против австралийца Алекса де Минора – 6:1, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. На счету Кукушкина 1 подача навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок Михаил не допустил. Де Минор выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7 имевшихся.



Соперником Кукушкина по матчу второго раунда станет испанец Давид Феррер (6).