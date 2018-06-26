Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кукушкин легко обыграл де Минора и вышел во второй круг турнира в Истбурне

Кукушкин легко обыграл де Минора и вышел во второй круг турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не испытал проблем в матче первого круга травяных соревнований в Истбурне против австралийца Алекса де Минора – 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. На счету Кукушкина 1 подача навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок Михаил не допустил. Де Минор выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7 имевшихся.

Соперником Кукушкина по матчу второго раунда станет испанец Давид Феррер (6).

Истбурн (м) 2018. 1-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Михаил
Кукушкин
Алекс
де Минор
6:1 6:2
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент