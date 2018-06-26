Звонарёва вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва с победы стартовала в квалификации Уимблдона. В первом раунде отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Японии Эри Ходзуми со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

За выход в финал квалификации Звонарёва поспорит с победительницей поединка Ясмине Паолини (Италия) — Сабина Шарипова (Узбекистан, 22).

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

Звонарёва сыграет с Ходзуми, Калинская — с Лисицки в квалификации Уимблдона