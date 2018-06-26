Коллинз победила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Истбурне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро (16) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Даниэль 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Коллинз поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 4) — Доминика Цибулкова (Словакия).