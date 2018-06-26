Маррей: не буду принимать поспешные решения по поводу участия в Уимблдоне

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей прокомментировал своё возможное участие в Уимблдоне.



«Я не хочу подвергать себя лишнему давлению, поэтому не собираюсь принимать поспешные решения по итогам одного или двух матчей. Я могу назвать своё окончательное решение тогда, когда захочу, и именно так я и поступлю.



Я продолжаю возвращение после тяжёлой травмы, и сейчас для меня приоритетом №1 является состояние моего здоровья. Последние два матча, которые я провёл, выглядят неплохо, но проводить встречи из пяти сетов – это совсем другая история», – цитирует Маррея Metro.



31-летний уроженец Данблейна, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, не играл в профессиональном туре после Уимблдона-2017 практически год. Его возвращение состоялось на прошлой неделе, когда он в трёх партиях уступил Нику Кирьосу на турнире в Лондоне. На соревнованиях в Истбурне Маррей стартовал с победы над Стэном Вавринкой.

Маррей: через какое-то время я вновь буду готов дать бой топ-теннисистам