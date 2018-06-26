Лацко обыграл Кироса на старте турнира в Истбурне

Словак Лукаш Лацко не испытал проблем в матче первого круга травяных соревнований в Истбурне. В двух партиях им был обыгран представитель Эквадора Роберто Кирос – 6:4, 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету победителя 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 6 имевшихся. Кирос отметился 3 эйсами, 2 двойными ошибками и сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Соперником Лацко по матчу второго раунда станет первый сеяный — аргентинец Диего Шварцман.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.