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Южный уступил Хасе в первом круге турнира в Анталье

Южный уступил Хасе в первом круге турнира в Анталье
Теннис / ATP

Россиянин Михаил Южный не сумел выйти во второй раунд травяных соревнований в Анталье, в трёх партиях уступив представителю Нидерландов Робину Хасе (5) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. На счету Хасе 18 подач навылет и 2 реализованных брейка из 4 имевшихся. Двойных ошибок Робин не допустил. Южный отметился 5 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт из 11 имевшихся.

Соперником Хасе по матчу второго раунда станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Анталья 2018. 1-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 15:25 МСК
Михаил
Южный
Робин
Хасе
6:7 7:6 4:6
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