Южный уступил Хасе в первом круге турнира в Анталье

Россиянин Михаил Южный не сумел выйти во второй раунд травяных соревнований в Анталье, в трёх партиях уступив представителю Нидерландов Робину Хасе (5) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 4:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. На счету Хасе 18 подач навылет и 2 реализованных брейка из 4 имевшихся. Двойных ошибок Робин не допустил. Южный отметился 5 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт из 11 имевшихся.



Соперником Хасе по матчу второго раунда станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.