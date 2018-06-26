Маррей: последний год-полтора Эдмунд демонстрирует фантастический теннис

Британец Энди Маррей прокомментировал предстоящий матч второго круга на турнире в Истбурне против своего соотечественника Кайла Эдмунда (2).



«Последний год-полтора Кайл демонстрирует фантастические вещи, при этом постоянно совершенствуясь. Думаю, сейчас он играет значительно лучше на траве, нежели в прошлом, поэтому матч обещает быть тяжёлым. Атмосфера на стадионе будет несколько иной – зрители не будут поддерживать конкретного теннисиста, а просто захотят увидеть зрелищный теннис», – цитирует Маррея Metro.



Ранее теннисисты дважды встречались между собой, и оба матча выигрывал Энди. Единственный матч на траве Маррей и Эдмунд сыграли два года назад в Лондоне. Маррей, будучи первой ракеткой мира, победил – 6:4, 3:6, 6:1.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.