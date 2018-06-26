Квитова вышла в третий круг турнира в Истбурне, победив Бондаренко

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под третьим номером, в матче второго круга в двух партиях обыграла украинку Катерину Бондаренко (Q) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Петра 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Квитова поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, 15) — Агнешка Радваньска (Польша).