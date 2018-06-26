Медведев уступил Джонсону на старте турнира в Истбурне

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй раунд травяных соревнований в Истбурне, в двух партиях уступив представителю США Стиву Джонсону (7) – 2:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету Джонсона 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейка из 6 имевшихся. Медведев отметился 3 эйсами, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся.



Соперником Джонсона по матчу второго раунда станет победитель пары Николас Джарри (Чили) – Миша Зверев (Германия).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.