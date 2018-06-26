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Медведев уступил Джонсону на старте турнира в Истбурне

Медведев уступил Джонсону на старте турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй раунд травяных соревнований в Истбурне, в двух партиях уступив представителю США Стиву Джонсону (7) – 2:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету Джонсона 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейка из 6 имевшихся. Медведев отметился 3 эйсами, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся.

Соперником Джонсона по матчу второго раунда станет победитель пары Николас Джарри (Чили) – Миша Зверев (Германия).

Истбурн (м) 2018. 1-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 15:25 МСК
Стив
Джонсон
Даниил
Медведев
6:2 6:4
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