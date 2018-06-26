Башич обыграл Лоренци и вышел во второй круг турнира в Анталье

Босниец Мирза Башич не испытал проблем в матче первого раунда соревнований в Анталье, в двух партиях обыграв представителя Италии Паоло Лоренци – 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Башича 5 подач навылет и 3 реализованных брейка из 8 имевшихся. Двойных ошибок Мирза не допустил. Лоренци отметился 3 эйсами, 4 двойными ошибками и не имел возможностей выиграть очко на подаче соперника.



Соперником Башича по матчу второго раунда станет представитель Португалии Жоау Соуза (6).